Nel mercato di gennaio 2025 era uno degli obiettivi principali della Fiorentina. Si tratta di Rayan, ormai ex ala del Vasco Da Gama. La viola non riuscì a portarlo in Italia, visto il prezzo proibitivo del classe 2006. Il suo nome non è mai sparito dai radar delle squadre europee. Anche la Lazio ci aveva provato nei giorni scorsi, ma alla fine il giocatore ha scelto la Premier League.
Ex obiettivi: vi ricordate Rayan? Va in Inghilterra per quasi 30 milioni
Lo scorso gennaio lo aveva seguito la Fiorentina. Adesso Rayan va in Inghilterra per quasi 30 milioni
L'affare—
Rayan è ufficialmente un giocatore del Bournemouth, come annunciato nelle scorse ore dalle Cherries. Affare da 25 milioni di Sterline, per uno dei migliori talenti del calcio brasiliano.
