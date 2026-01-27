Ex obiettivi: vi ricordate Rayan? Va in Inghilterra per quasi 30 milioni

Nel mercato di gennaio 2025 era uno degli obiettivi principali della Fiorentina. Si tratta di Rayan, ormai ex ala del Vasco Da Gama. La viola non riuscì a portarlo in Italia, visto il prezzo proibitivo del classe 2006. Il suo nome non è mai sparito dai radar delle squadre europee. Anche la Lazio ci aveva provato nei giorni scorsi, ma alla fine il giocatore ha scelto la Premier League.