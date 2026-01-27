Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato Ex obiettivi: vi ricordate Rayan? Va in Inghilterra per quasi 30 milioni

calciomercato

Ex obiettivi: vi ricordate Rayan? Va in Inghilterra per quasi 30 milioni

Ex obiettivi: vi ricordate Rayan? Va in Inghilterra per quasi 30 milioni - immagine 1
Lo scorso gennaio lo aveva seguito la Fiorentina. Adesso Rayan va in Inghilterra per quasi 30 milioni
Redazione VN

Nel mercato di gennaio 2025 era uno degli obiettivi principali della Fiorentina. Si tratta di Rayan, ormai ex ala del Vasco Da Gama. La viola non riuscì a portarlo in Italia, visto il prezzo proibitivo del classe 2006. Il suo nome non è mai sparito dai radar delle squadre europee. Anche la Lazio ci aveva provato nei giorni scorsi, ma alla fine il giocatore ha scelto la Premier League.

TUTTE LE NEWS DI PREMIER (E LA SCHEDA DI RAYAN) LE TROVI QUI

L'affare

—  

Rayan è ufficialmente un giocatore del Bournemouth, come annunciato nelle scorse ore dalle Cherries. Affare da 25 milioni di Sterline, per uno dei migliori talenti del calcio brasiliano.

Leggi anche
VN – Torino, sondaggio per Ranieri: campo, Vanoli e primi contatti
Dal Brasile: Paratici torna su Emerson Royal? La posizione del Flamengo

© RIPRODUZIONE RISERVATA