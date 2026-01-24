Dal Brasile: Paratici torna su Emerson Royal? La posizione del Flamengo

Le ultime news dal Brasile vorrebbero i gigliati interessati all'ex Milan e Tottenham.

La Fiorentina sempre attiva sul fronte mercato in entrata. I viola, secondo quanto riporta il sito Bolavip, avrebbero chiesto al Flamengo l'esterno, ex Serie A, Emerson Royal, vecchia fiamma anche del nuovo ds viola Fabio Paratici, che lo aveva infatti ingaggiato a suo tempo al Tottenham. I brasiliani, però, a quanto riporta la testata, hanno escluso qualsiasi possibilità di trattativa in questo momento della stagione, con la clausola per il giocatore che si aggira sugli 80 milioni di euro.