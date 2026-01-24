VIOLA NEWS calciomercato Dal Brasile: Paratici torna su Emerson Royal? La posizione del Flamengo

Le ultime news dal Brasile vorrebbero i gigliati interessati all'ex Milan e Tottenham.
La Fiorentina sempre attiva sul fronte mercato in entrata. I viola, secondo quanto riporta il sito Bolavip, avrebbero chiesto al Flamengo l'esterno, ex Serie A, Emerson Royal, vecchia fiamma anche del nuovo ds viola Fabio Paratici, che lo aveva infatti ingaggiato a suo tempo al Tottenham. I brasiliani, però, a quanto riporta la testata, hanno escluso qualsiasi possibilità di trattativa in questo momento della stagione, con la clausola per il giocatore che si aggira sugli 80 milioni di euro.

 

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 22: Emerson Royal of AC Milan reacts after the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on September 22, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
