La Fiorentina sempre attiva sul fronte mercato in entrata. I viola, secondo quanto riporta il sito Bolavip, avrebbero chiesto al Flamengo l'esterno, ex Serie A, Emerson Royal, vecchia fiamma anche del nuovo ds viola Fabio Paratici, che lo aveva infatti ingaggiato a suo tempo al Tottenham. I brasiliani, però, a quanto riporta la testata, hanno escluso qualsiasi possibilità di trattativa in questo momento della stagione, con la clausola per il giocatore che si aggira sugli 80 milioni di euro.
VIOLA NEWS Dal Brasile: Paratici torna su Emerson Royal? La posizione del Flamengo
Dal Brasile: Paratici torna su Emerson Royal? La posizione del Flamengo
Le ultime news dal Brasile vorrebbero i gigliati interessati all'ex Milan e Tottenham.
