La Fiorentina continua a seguire Axel Disasi come rinforzo per la propria difesa. Il giocatore è ai margini del progetto del Chelsea e la dirigenza viola vuole portarlo a Firenze in questi ultimi giorni di mercato.
Di Marzio: “Continuano i contatti per Disasi. Ore decisive per il difensore del Chelsea”
Continuano i contatti con il Chelsea per Disasi, nelle prossime ore si capirà la fattibilità dell'operazione
Come vi abbiamo anticipato (LEGGI QUI) la concorrenza non manca ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti con i blues proseguono soprattutto per quanto riguarda formula e condizioni economiche. Le prossime ore saranno dunque decisive: entro due giorni si capirà se l’operazione potrà entrare nella fase conclusiva o se la Fiorentina sarà costretta a virare su altri obiettivi per la difesa.
