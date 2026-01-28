Di Marzio: “Continuano i contatti per Disasi. Ore decisive per il difensore del Chelsea”

La Fiorentina continua a seguire Axel Disasi come rinforzo per la propria difesa. Il giocatore è ai margini del progetto del Chelsea e la dirigenza viola vuole portarlo a Firenze in questi ultimi giorni di mercato.

Come vi abbiamo anticipato (LEGGI QUI) la concorrenza non manca ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti con i blues proseguono soprattutto per quanto riguarda formula e condizioni economiche. Le prossime ore saranno dunque decisive: entro due giorni si capirà se l’operazione potrà entrare nella fase conclusiva o se la Fiorentina sarà costretta a virare su altri obiettivi per la difesa.