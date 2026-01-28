Coppola sfuma definitivamente. Tutto fatto per il trasferimento al Paris FC

Niente da fare per Diego Coppola. Dopo il corteggiamento portato avanti nelle scorse settimane , sfuma definitivamente l'obiettivo di mercato viola. Il blitz francese è risultato vincente.

A darne notizia è l'esperto di mercato Matteo Moretto, che spiega com el'ex Verona sia ormai promesso sposo del Paris FC. I parigini hanno definito in maniera totale il trasferimento del centrale con il Brighton con l'ufficialità attesa a breve. La Fiorentina dovrà dunque virare su altri obiettivi.