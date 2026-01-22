Gazzetta sulla difesa: “Coppola e Niakaté. Il punto sulle trattative”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato della Fiorentina, in particolare sul difensore. Tanti i nomi osservati da Fabio Paratici:
Brescianini e Solomon hanno già esordito in viola ma non ancora dall'inizio, Harrison e Fabbian saranno convocati per la prima volta - salvo imprevisti - per la delicata sfida di sabato sera contro il Cagliari. Il mercato della Fiorentina però non si ferma qui: serve un difensore per far fronte alle partenze di Pablo Mari e Viti. I nomi caldi sono Diego Coppola del Brighton e Sikou Niakaté del Braga. Per il primo c'è apertura del club inglese al prestito, per il secondo invece i portoghesi vorrebbero inserire un riscatto con obbligo.
