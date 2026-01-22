CorSport: “Se parte Fortini, la Fiorentina tornerebbe con forza su questo nome”

Tiene banco la questione Niccolò Fortini. Il terzino viola piace tanto alla Roma e potrebbe lasciare la Fiorentina, visto anche il contratto in scadenza nel 2027. Secondo il Corriere dello Sport, in caso di addio, il club viola tornerebbe con forza su Daniel Maldini:
S aranno settimane di riflessione sul fronte Niccolò Fortini perché, in base alle offerte che dovessero arrivare, la Fiorentina deciderà cosa fare del terzino nato a Lucca. Il suo contratto scadrà nel 2027 e almeno per il momento non sembrano esserci i presupposti per rinnovarlo, motivo per cui la richiesta è di 15-20 milioni. Nel caso partisse, Fabiano Parisi - al momento ai box per infortunio - tornerebbe a fare il terzino e quindi la dirigenza viola dovrebbe cautelarsi comprando un altro esterno d’attacco. Piace tanto Daniel Maldini, il cui procuratore, lo stesso di Brescianini, è in ottimi rapporti col direttore sportivo Goretti. Maldini è un obiettivo dai tempi di Pradè e potrebbe tornare di moda. Ma serviranno 15 milioni di euro visto che ha ancora tre anni di contratto.
