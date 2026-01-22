CorSport: “La posizione della Fiorentina su Luca Ranieri. Tanti no in difesa”

La Fiorentina sembra orientata a intervenire sul mercato per rinforzare la difesa, con l’obiettivo di consegnare a Vanoli un centrale mancino. L’esigenza diventerebbe ancora più concreta in caso di partenza di Luca Ranieri, il cui agente ha aperto alla possibilità di un trasferimento. Il ragazzo è più che disposto ad andarsene, ma il club non è intenzionato a cederlo. Nei giorni scorsi è stato tentato il prestito con diritto di riscatto di Sikou Niakaté del Braga, ma la trattativa si è arenata quando i portoghesihanno chiesto l’obbligo di riscatto.