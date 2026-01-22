La Fiorentina sembra orientata a intervenire sul mercato per rinforzare la difesa, con l’obiettivo di consegnare a Vanoli un centrale mancino. L’esigenza diventerebbe ancora più concreta in caso di partenza di Luca Ranieri, il cui agente ha aperto alla possibilità di un trasferimento. Il ragazzo è più che disposto ad andarsene, ma il club non è intenzionato a cederlo. Nei giorni scorsi è stato tentato il prestito con diritto di riscatto di Sikou Niakaté del Braga, ma la trattativa si è arenata quando i portoghesihanno chiesto l’obbligo di riscatto.
Corriere dello Sport
CorSport: “La posizione della Fiorentina su Luca Ranieri. Tanti no in difesa”
La dirigenza continua comunque a muoversi con cautela, senza fretta, valutando diverse opzioni. È stato proposto anche Eric Dier del Monaco, profilo esperto ma ritenuto non adatto, tanto che Paratici e Goretti hanno deciso di non procedere. La linea resta quella dell’equilibrio, in attesa dell’occasione giusta per completare il reparto arretrato.
Tra i nomi che restano in cima alla lista c’è Diogo Leite dell’Union Berlino, mancino classe 1999con un contratto in scadenza a giugno e considerato economicamente accessibile. Da monitorare anche Diego Coppola, in uscita dal Brighton e seguito dal Milan, su cui la Fiorentina è tornata a riflettere dopo un primo contatto a dicembre, anche se pesa la formula del prestito secco richiesta dagli inglesi. Sullo sfondo infine Rodrigo Becao del Fenerbahçe, anch’egli in scadenza, mentre il club si prende il tempo necessario per scegliere la strategia migliore. Lo scrive il Corriere dello Sport.
