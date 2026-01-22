Gazzetta sicura: “Fortini ha già fatto sapere che non rinnoverà”. Fiorentina e ora?

Viola News
Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport sicura su Fortini
Che Niccolò Fortini piaccia alla Roma non è più un segreto, ma la Gazzetta dello Sport questa mattina va sul sicuro: il giocatore non rinnoverà con la Fiorentina. Un stop già deciso, secondo il quotidiano, che adesso spalanca lo scenario della cessione alla squadra di Gasperini:

Per il primo ruolo le attenzioni sono concentrate su Niccolò Fortini, che ha già fatto sapere di non voler rinnovare con la Fiorentina. Il club viola ha aperto la porta e sta abbassando le pretese iniziali. La Roma, che ha provato a inserire El Shaarawy nell'affare, andrà con ogni probabilità oltre gli 11 milioni stanziati inizialmente per l'esterno 19enne.

