Che Niccolò Fortini piaccia alla Roma non è più un segreto, ma la Gazzetta dello Sport questa mattina va sul sicuro: il giocatore non rinnoverà con la Fiorentina. Un stop già deciso, secondo il quotidiano, che adesso spalanca lo scenario della cessione alla squadra di Gasperini:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta sicura: “Fortini ha già fatto sapere che non rinnoverà”. Fiorentina e ora?
Gazzetta dello Sport
Gazzetta sicura: “Fortini ha già fatto sapere che non rinnoverà”. Fiorentina e ora?
La Gazzetta dello Sport sicura su Fortini
Per il primo ruolo le attenzioni sono concentrate su Niccolò Fortini, che ha già fatto sapere di non voler rinnovare con la Fiorentina. Il club viola ha aperto la porta e sta abbassando le pretese iniziali. La Roma, che ha provato a inserire El Shaarawy nell'affare, andrà con ogni probabilità oltre gli 11 milioni stanziati inizialmente per l'esterno 19enne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA