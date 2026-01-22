CorSport ottimista su Kean: “Vanoli ci conta per la sfida contro il Cagliari”

Il Corriere dello Sport su Moise Kean

22 gennaio 2026

Il dubbio che accompagna la settimana viola è uno solo: Moise Kean sarà disponibile contro il Cagliari? La risposta resta incerta a causa della natura complessa dell’infortunio alla caviglia rimediato contro l’Udinese il 21 dicembre, una gara chiusa con una doppietta ma seguita da una lunga fase di gestione tra panchine, assenze e lavoro differenziato. Vanoli continua a sperare di poter contare su di lui, anche se la decisione definitiva arriverà soltanto a ridosso della partita.

Kean prosegue infatti con un programma personalizzato e svolge poco lavoro di gruppo, evitando le situazioni di contatto, ma la sua condizione atletica è considerata buona. Lo dimostrano i novanta minuti giocati contro il Milan, affrontati senza timori nei duelli fisici. Il bottino realizzativo non è elevato, ma i gol del centravanti restano centrali nel progetto salvezza: Piccoli, Gudmundsson e i centrocampisti stanno dando un contributo importante, ma il peso offensivo di Kean rimane difficilmente sostituibile.

L’obiettivo dello staff è chiaro: riportare il numero 20 al centro dell’attacco viola, anche se la sua presenza contro il Cagliari resta da verificare fino all’ultimo. Diversa invece la situazione di Fabiano Parisi, la cui assenza è certa: l’esterno sinistro ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro nell’ultima gara a Bologna. Sono già iniziate le terapie, con la speranza di un recupero in tempo per la trasferta del 31 gennaio al Maradona. Lo scrive il Corriere dello Sport.