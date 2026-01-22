Repubblica: “Questo il ruolo di Giovanni Fabbian alla Fiorentina”

Repubblica analizza il ruolo di Giovanni Fabbian

Redazione VN 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 10:22)

Giovanni Fabbian rappresenta il prototipo del centrocampista moderno: dinamico, fisico, capace di inserirsi in area, efficace nel gioco aereo e abile sotto porta. Classe 2003 ma già con una discreta esperienza alle spalle, è cresciuto nel vivaio dell’Inter, si è formato alla Reggina con Inzaghi e poi ha vissuto due anni e mezzo al Bologna, dove ha anche vinto una Coppa Italia. Nel suo percorso figurano presenze in Champions League e nelle Nazionali giovanili, fino alla convocazione (senza esordio) nella Nazionale maggiore.

Arrivato a Firenze con grande entusiasmo, Fabbian vede la Fiorentina come l’occasione per compiere un ulteriore salto di qualità, personale e di squadra. Reduce anche da un gol segnato di testa proprio contro i viola con la maglia del Bologna, si è detto carico e motivato a ripagare la fiducia del club. In Serie A ha già collezionato 71 presenze e 10 reti, numeri che confermano la sua capacità di incidere anche in zona gol.

Dal punto di vista tattico, Fabbian si inserisce perfettamente nel centrocampo disegnato da Vanoli: un regista (Fagioli) affiancato da interni di corsa e inserimento come Brescianini, Mandragora e lo stesso Fabbian. Nato attaccante e passato anche da terzino, a Firenze giocherà da mezzala, ruolo in cui può esprimere al meglio le sue qualità. Ha scelto la maglia numero 80 e sarà convocato già contro il Cagliari, mentre Parisi resterà fuori per una lesione muscolare rimediata a Bologna. Lo scrive Repubblica Firenze.