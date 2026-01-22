Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e grande tifoso del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco la sua opinione sulla stangata ai tifosi della Fiorentina e della Roma:
Salvini: “Stop trasferte? Giusto che 150 imbecilli paghino, ma non chi ha passione”
Io sono sempre d'accordo con Piantedosi. Da tifoso che ha avuto per diversi anni la tessera del secondo anello blu della Curva Sud del Milan, non sono però mai a favore di interventi punitivi di gruppo a fronte di crimini dei singoli. Questo vale per le curve del Milan e dell'Inter che erano ahimè utilizzate come copertura da criminali, spacciatori, accoltellatori e assassini. Questo non vuol dire aprire un dibattito con l'amico Piantedosi, questori e prefetti, se ci sono 5-10-15-150 imbecilli o peggio criminali, è giusto che non vedano più una partita, ma vietare la passione o chiudere gli stadi o le trasferte a migliaia di persone perbene secondo me non è una soluzione
