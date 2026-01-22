Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Salvini: “Stop trasferte? Giusto che 150 imbecilli paghino, ma non chi ha passione”

Gazzetta dello Sport

Salvini: “Stop trasferte? Giusto che 150 imbecilli paghino, ma non chi ha passione”

Salvini: “Stop trasferte? Giusto che 150 imbecilli paghino, ma non chi ha passione” - immagine 1
Salvini sul divieto di trasferta per tutto
Redazione VN

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e grande tifoso del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello SportEcco la sua opinione sulla stangata ai tifosi della Fiorentina e della Roma: 

Io sono sempre d'accordo con Piantedosi. Da tifoso che ha avuto per diversi anni la tessera del secondo anello blu della Curva Sud del Milan, non sono però mai a favore di interventi punitivi di gruppo a fronte di crimini dei singoli. Questo vale per le curve del Milan e dell'Inter che erano ahimè utilizzate come copertura da criminali, spacciatori, accoltellatori e assassini. Questo non vuol dire aprire un dibattito con l'amico Piantedosi, questori e prefetti, se ci sono 5-10-15-150 imbecilli o peggio criminali, è giusto che non vedano più una partita, ma vietare la passione o chiudere gli stadi o le trasferte a migliaia di persone perbene secondo me non è una soluzione

Leggi anche
CorFio su Kean: “Inutile fare finta di niente, non è tutto ok. E con il Cagliari?”
Nazione: “Stop alle trasferte, tifosi viola preparano il ricorso. I precedenti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA