Brutte notizie per Parisi. E Kean? Speranza panchina, ma non è detto

Dopo un giorno e mezzo di riposo, la Fiorentina è tornata ad allenarsi per preparare la sfida contro il Cagliari. L’attenzione era concentrata soprattutto su Kean, osservato speciale della settimana: l’attaccante era presente al centro sportivo ma ha continuato a seguire un programma personalizzato, svolgendo terapie e lavoro individuale senza unirsi al gruppo. Nonostante ciò, nello staff viola resta la speranza di riuscire a recuperarlo almeno per la panchina.