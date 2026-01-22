Dopo un giorno e mezzo di riposo, la Fiorentina è tornata ad allenarsi per preparare la sfida contro il Cagliari. L’attenzione era concentrata soprattutto su Kean, osservato speciale della settimana: l’attaccante era presente al centro sportivo ma ha continuato a seguire un programma personalizzato, svolgendo terapie e lavoro individuale senza unirsi al gruppo. Nonostante ciò, nello staff viola resta la speranza di riuscire a recuperarlo almeno per la panchina.
La Nazione
Brutte notizie per Parisi. E Kean? Speranza panchina, ma non è detto
Nel caso in cui Kean non dovesse essere disponibile, è pronto Roberto Piccoli, deciso a dare continuità al gol realizzato nel derby dell’Appennino. Una rete contro il Cagliari avrebbe per lui un significato particolare, trattandosi di una sfida da ex. L’attaccante rappresenta quindi l’alternativa principale per l’attacco viola in vista del prossimo impegno di campionato.
Notizie negative arrivano invece per Fabiano Parisi: il terzino, costretto a uscire anzitempo nell’ultima gara, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero stimati intorno alle tre settimane. Intanto la seduta di ieri ha segnato anche il primo allenamento in maglia viola per Fabbian, che ha iniziato ufficialmente la sua avventura con la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA