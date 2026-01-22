Il Viola Park si è fermato: tutti insieme per ricordare Rocco Commisso

Anche al centro sportivo viola si è pensato a Rocco

Redazione VN 22 gennaio - 07:24

Ancora una volta Firenze e New York sono state unite da un filo simbolico, questa volta nel ricordo di Rocco Commisso. Da una parte la Cattedrale di San Patrizio a Manhattan, dall’altra il Viola Park, il centro sportivo da lui voluto e a lui intitolato. Tutto il mondo Fiorentina si è ritrovato idealmente insieme per seguire in streaming l’ultimo saluto americano al presidente scomparso nella notte tra il 16 e il 17 marzo, a partire dalla prima squadra fino al settore giovanile, alla formazione femminile e allo staff del club.

Dal padiglione del Viola Park, calciatori, tecnici e dirigenti hanno assistito alla cerimonia, con alcuni dei volti più rappresentativi della squadra in prima fila e la dirigenza al completo. Per la Fiorentina e i suoi dipendenti, il momento di raccoglimento ha rappresentato un modo per salutare l’uomo che aveva legato in modo indissolubile il club a una visione internazionale, incarnata proprio dal centro sportivo diventato il suo luogo del cuore.

Un nuovo omaggio è previsto lunedì 26 gennaio a Firenze, con una messa in suffragio nel Duomo di Santa Maria del Fiore, aperta a cittadini e tifosi. La salma non rientrerà in Italia e Commisso sarà sepolto nel New Jersey. Il ricordo proseguirà anche sabato allo stadio Franchi, in occasione della prima gara casalinga dopo la sua scomparsa: la partita contro il Cagliari, già carica di significati simbolici, sarà accompagnata da un tributo speciale al momento dell’ingresso in campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.