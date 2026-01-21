Repubblica: “Coppola, il Brighton apre al prestito. Rugani e Gatti piste fredde”

Repubblica Firenze si concentra sul mercato in entrata della Fiorentina. Sistemate fasce e centrocampo, adesso l'obiettivo è il difensore. Sfumato il sogno Dragusin, mai convinto di giocare per la salvezza, la pista più concreta è Diego Coppoladel Brighton. La novità delle ultime ore è che il club inglese hanno aperto alla cessione in prestito, anche secco, operazione che la dirigenza viola accetterebbe di buon grado. Occhio, però, a un nome a sorpresa: Niakatédel Braga. Fredde, per ora, le piste che portano a Rugani e Gatti.