Repubblica su Fortini: “La volontà è di trattenerlo. Attenzione alla lista Uefa”

Repubblica Firenze scrive di Fortini che non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina. L'interessamento di Roma e Napoli è forte. La volontà è quella di trattenere il calciatore, anche per non modificare di troppo la lista Uefa che permette tre cambi dopo il mercato invernale, ma di fronte a offerte importanti tutto può accadere. In caso di cessione, oltre a un centrale, servirebbe quindi anche un laterale da alternare a Dodò.