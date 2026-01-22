Nazione: “L’idea nella testa di Paratici e Goretti. E quel nome che rimbalza dal VP”

Non solo il difensore centrale. Paratici e Goretti sono a lavoro per completare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli e secondo la Nazione, potrebbe arrivare un altro esterno. Si fa il nome di Daniel Maldini:
Poi resta da capire come si snoderà l'ultima parte del mercato. L'idea di un altro esterno offensivo è già balenata nella testa di Goretti e Paratici. Situazione da monitorare. E in questo senso qualche spiffero intorno al nome di Daniel Maldini continua a rimbalzare dal Viola Park.
