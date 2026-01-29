Nazione: “Fiorentina, anche il West Ham su Fortini. E il club inglese offre 2 nomi”

Il futuro di Niccolò Fortini rimane un rebus. Secondo la Nazione, oltre al Napoli e alla Roma, si sarebbe aggiunto il West Ham. Il club inglese ha chiesto informazioni per il terzino e nel mentre, ha offerto 2 giocatori a Fabio Paratici: Walker-Peters e Magassa. Il punto della situazione:
La Fiorentina monitora cessioni e acquisti
All'appello manca un difensore centrale, un centrocampista incontrista e probabilmente un altro esterno se dovesse andare via Fortini. Partiamo proprio da qui. La sensazione è che stia per succedere qualcosa da un momento all'altro, con la Roma intenzionata a migliorare la proposta da 10 milioni più bonus della scorsa settimana. La palla poi passerà alla Fiorentina che dovrà decidere se privarsi o meno dell'esterno. Fermo restando che il contratto rimane in scadenza nel 2027 e nuovi confronti potranno avvenire solo dopo il 2 febbraio. Interessate anche Juventus, Napoli e West Ham, club che ricorre molto da qualche ora accostato alla Fiorentina. Ai viola sono stati proposti Walker-Peters e Magassa, giocatori che per ruolo (un esterno duttile e un mediano) possono interessare. Vedremo se la Fiorentina deciderà di approfondire.
