Pedullà: “Nuovi contatti Roma-Fortini. Ma la Fiorentina ha un piano”

Il nome di Niccolò Fortini resta uno dei più caldi in uscita della Fiorentina. Infatti, secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, ci sarebbero stati dei nuovi contatti tra la Roma e l'agente del giocatore nelle ultime ore.
Nuovi contatti tra la Roma e gli agenti di Niccolò Fortini: il piano dei giallorossi e l'intenzione della Fiorentina
I giallorossi proveranno a migliorare l'offerta (la richiesta si aggira attorno ai 15 milioni di euro), poi sarà la Fiorentina a decidere cosa fare con il suo giovane esterno, ieri titolare nella partita di Coppa Italia contro il Como).
Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2027, con i viola che hanno intenzione di fargli una nuova proposta di rinnovo alla fine del mercato.
