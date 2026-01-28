Asse caldo fra Bologna e Firenze. I rossoblù vogliono Beltran, il punto

L’asse tra Fiorentina e Bologna continua a scaldarsi e gennaio potrebbe riservare ulteriori sorprese. I nomi di Fabbian, Sohm e Fazzini hanno già animato i dialoghi tra i due club, ma sul tavolo c’è un’ipotesi ancora più intrigante che potrebbe ridisegnare gli equilibri offensivi rossoblù nelle prossime settimane.