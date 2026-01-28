Asse caldo fra Bologna e Firenze. I rossoblù vogliono Beltran, il punto

L’asse tra Fiorentina e Bologna continua a scaldarsi e gennaio potrebbe riservare ulteriori sorprese. I nomi di Fabbian, Sohm e Fazzini hanno già animato i dialoghi tra i due club, ma sul tavolo c’è un’ipotesi ancora più intrigante che potrebbe ridisegnare gli equilibri offensivi rossoblù nelle prossime settimane.
Le ultime sul futuro dell'argentino
Come riferisce Il Resto del Carlino, il Bologna starebbe valutando Lucas Beltran come possibile rinforzo in attacco nel caso in cui dovesse partire uno tra Immobile e Dallinga. L’argentino, già allenato da Vincenzo Italiano ai tempi della Fiorentina e attualmente in prestito al Valencia, potrebbe rientrare in un’operazione più ampia: proprio Dallinga, infatti, è indicato come il possibile ago della bilancia, con un trasferimento al club spagnolo che aprirebbe la strada a una sorta di scambio, naturalmente subordinato al via libera della Fiorentina.
