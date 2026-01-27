Che sorpresa per Insigne, niente A. La romantica scelta dell’esterno

Lorenzo Insigne ed il ritorno nel calcio italiano. L'ex Napoli dopo l'esperienza di Toronto, aveva fatto ritorno in Italia. Per lui si erano quindi aperte le porte del mercato, con alcune squadre che hanno provato a convincerlo. Anche la Fiorentina lo ha seguito, ma sembrava la Lazio la squadra più vicina ad Insigne. Ed invece, secondo Gianluca Di Marzio, l'esterno tornerà a Pescara.

Che colpo

Un affare clamoroso, considerando che il Pescara è ultimo in Serie B. I contatti sarebbero iniziati un mese fa, senza un accordo con una squadra di Serie A, aveva subito dato la disponibilità agli abruzzesi. Il giocatore sarà domani in città. Con il club Insigne aveva conquistato la promozione in A nella stagione 2011/2012, sotto la gestione di Zeman.