Sky: “Nicolussi Caviglia al Parma, è fatta. Domani in città per le visite”

Nicolussi Caviglia lascia la Fiorentina. Il giocatore si trasferirà al Parma di Cuesta
Redazione VN

Termina dopo pochi mesi l'esperienza fiorentina di Hans Nicolussi Caviglia. L'ex Juventus non si è imposto con la Fiorentina, sia Pioli che Vanoli non hanno impiegato con continuità il centrocampista. Come riporta Sky Sport, Nicolussi si trasferirà al Parma, dopo essere formalmente tornato al Venezia. Domani sarà a Parma per le visite mediche, e questa sera non ci sarà in Fiorentina-Como.

