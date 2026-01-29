Da Fabbian a Kouamè: Vanoli prova a rimediare all’emergenza attacco

La Fiorentina rischia di perde Piccoli e Kean col Napoli. Chi allora al centro dell'attacco? Le ipotesi sono tre. Gudmundsson, già utilizzato da «talso nueve» nel finale con il Como, rappresenterebbe la soluzione più creativa.

Fabbian è un'idea già valuta alla vigilia dell'ultimo match, mentre Kouame - pur ai margini del progetto - ha risposto presente giocando 84' con la Primavera. L'opzione Braschi dal 1', per ora, non sembra percorribile.

In un contesto già complicato, la seduta di ieri ha però restituito qualche sorriso: Parisi è tornato in gruppo mentre crescono le chance di rivedere anche Dodo e Mandragora.