Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Da Fabbian a Kouamè: Vanoli prova a rimediare all’emergenza attacco

La Nazione

Da Fabbian a Kouamè: Vanoli prova a rimediare all’emergenza attacco

Da Fabbian a Kouamè: Vanoli prova a rimediare all’emergenza attacco - immagine 1
Chi in attacco contro il Napoli?
Redazione VN

La Fiorentina rischia di perde Piccoli e Kean col Napoli. Chi allora al centro dell'attacco? Le ipotesi sono tre. Gudmundsson, già utilizzato da «talso nueve» nel finale con il Como, rappresenterebbe la soluzione più creativa.

Fabbian è un'idea già valuta alla vigilia dell'ultimo match, mentre Kouame - pur ai margini del progetto - ha risposto presente giocando 84' con la Primavera. L'opzione Braschi dal 1', per ora, non sembra percorribile.

In un contesto già complicato, la seduta di ieri ha però restituito qualche sorriso: Parisi è tornato in gruppo mentre crescono le chance di rivedere anche Dodo e Mandragora.

Leggi anche
Da De Gea a Kean: insieme per risollevare la Fiorentina dalla crisi
La Fiorentina ha deciso: la sigla «RBC» rimarrà fino a fine stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA