CorSport si sbilancia: “Fortini rimarrà alla Fiorentina. Svelato il motivo”

Il Corriere dello Sport si sbilancia sul futuro di Niccolò Fortini. Secondo il noto quotidiano, il terzino viola, che piace tanto a Napoli e Roma dovrebbe rimanere a Firenze:
Fortini verso la permanenza
A proposito di cessioni complicate, Niccolò Fortini va verso la permanenza a Firenze. Paratici e Goretti hanno fissato il prezzo del diciannovenne a 15-20 milioni. Per adesso non sono arrivate offerte nemmeno vicine a quella somma, e il club conta che non ne arrivino da qui al termine delle trattative. M'Bala Nzola si avvicina al Sassuolo. Il Pisa lo ha scaricato, la Fiorentina - proprietaria del suo cartellino - è pronta a girarlo ai neroverdi. La società è al lavoro per piazzare anche Christian Kouame, sul quale hanno messo gli occhi alcuni club italiani ed esteri senza però fare passi avanti concreti.
