Napoli-Fiorentina si avvicina e la Gazzetta dello Sport ha voluto fare il punto della situazione sulle condizioni degli infortunati. Da Kean a Piccoli, passando per Mandragora, Dodò e Fabiani Parisi:
Gazzetta: “Due giocatori recuperano per Napoli. Novità su Piccoli e Kean”
Ieri è tornato in gruppo Parisi, mentre hanno fatto lavoro differenziato Dodo per un trauma contusivo, Mandragora (lombalgia) e Piccoli a causa di un risentimento all'adduttore della coscia destra. E se i primi due recupereranno per Napoli, per l'attaccante rimane un grosso punto interrogativo così come per Kean che ieri ha effettuato ancora lavoro personalizzato ma dovrebbe tornare in gruppo oggi per poi essere monitorato giorno per giorno. Ancora è presto per sbilanciarsi però, al momento, fra i due, sembra più probabile il recupero dell'ex Cagliari rispetto a Moise.
