Attacco in emergenza: Piccoli dà segnali positivi, Kean anticipa il rientro?

La Fiorentina si avvicina alla trasferta di Napoli con tanti dubbi sul proprio attacco. Moise Kean è tormentato dalla caviglia, mentre Roberto Piccoli ha accusato un risentimento all'adduttore nella sfida di Coppa Italia ma, secondo La Repubblica, le possibilità di vederlo tra i convocati sono reali mentre per Kean il rientro slitta verso il Torino:
Piccoli e Kean convocati per il Napoli?
Evidentemente lo staff sanitario ha valutato che non c'è lesione al muscolo, ma questo non porta automaticamente alla soluzione del problema in due giorni. Le speranze di vederlo a Napoli sono reali, ma passano dal reinserimento in gruppo del centravanti tra oggi e domani. Moise non è rientrato in gruppo, ma negli ultimi giorni i passi in avanti sono stati incoraggianti. L'impressione è che possa essere la sfida con il Torino della settimana prossima quella indicata per il rientro in campo, ma non può essere escluso un piccolo anticipo con una panchina a Napoli. Molto complicato, certo.
Ma non del tutto impossibile.
