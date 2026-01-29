Viola News
Attacco in emergenza: Piccoli dà segnali positivi, Kean anticipa il rientro?

Piccoli e Kean convocati per il Napoli?
Redazione VN

La Fiorentina si avvicina alla trasferta di Napoli con tanti dubbi sul proprio attacco. Moise Kean è tormentato dalla caviglia, mentre Roberto Piccoli ha accusato un risentimento all'adduttore nella sfida di Coppa Italia ma, secondo La Repubblica, le possibilità di vederlo tra i convocati sono reali mentre per Kean il rientro slitta verso il Torino:

Evidentemente lo staff sanitario ha valutato che non c'è lesione al muscolo, ma questo non porta automaticamente alla soluzione del problema in due giorni. Le speranze di vederlo a Napoli sono reali, ma passano dal reinserimento in gruppo del centravanti tra oggi e domani. Moise non è rientrato in gruppo, ma negli ultimi giorni i passi in avanti sono stati incoraggianti. L'impressione è che possa essere la sfida con il Torino della settimana prossima quella indicata per il rientro in campo, ma non può essere escluso un piccolo anticipo con una panchina a Napoli. Molto complicato, certo.

Ma non del tutto impossibile.

