Attacco in emergenza: Piccoli dà segnali positivi, Kean anticipa il rientro?

Piccoli e Kean convocati per il Napoli?

La Fiorentina si avvicina alla trasferta di Napoli con tanti dubbi sul proprio attacco. Moise Kean è tormentato dalla caviglia, mentre Roberto Piccoli ha accusato un risentimento all'adduttore nella sfida di Coppa Italia ma, secondo La Repubblica, le possibilità di vederlo tra i convocati sono reali mentre per Kean il rientro slitta verso il Torino: