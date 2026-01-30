La Gazzetta dello Sport si sofferma su Moise Kean. L'attaccante sta meglio e spera di esserci sabato a Napoli, almeno per la panchina. Stesso obiettivo di Piccoli, ieri ancora a parte (risentimento adduttore coscia destra).
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Il sostegno di Giuseppe Commisso, Gazzetta: “Domani sarà al Maradona”
Gazzetta dello Sport
Il sostegno di Giuseppe Commisso, Gazzetta: “Domani sarà al Maradona”
Giuseppe Commisso sugli spalti in Napoli-Fiorentina
Al Maradona ci saranno anche Giuseppe Commisso, alla sua prima trasferta da presidente della Viola, e sua madre Catherine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA