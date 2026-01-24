Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a S. Esposito (conf): “Qualcosa con la Fiorentina c’è stato. Ho marcato bene Fagioli”

altre news

S. Esposito (conf): “Qualcosa con la Fiorentina c’è stato. Ho marcato bene Fagioli”

S. Esposito (conf): “Qualcosa con la Fiorentina c’è stato. Ho marcato bene Fagioli” - immagine 1
Le parole in conferenza stampa dell'attaccante del Cagliari, Sebastiano Esposito, al termine della vittoria contro la Fiorentina
Matteo Bardelli Redattore 

Il calciatore del Cagliari, Sebastiano Esposito, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Sugli accostamenti in estate alla Fiorentina e il compito di oggi

—  

Sì. C’è stato qualcosa con la Fiorentina, poi però non si è concretizzato questo trasferimento. Ho preso una scelta e sono felice di averla fatta. La partita di oggi? Avevo il compito di marcare uno dei migliori mediani del campionato (Fagioli, ndr) e penso di averlo fatto molto bene.

Leggi anche
Pisacane (conf): “Oggi abbiamo vinto non perché siamo più forti, ma squadra”
Sentite Pisacane: “Fiorentina un pallino sotto alla Juventus come organico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA