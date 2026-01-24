Il calciatore del Cagliari, Sebastiano Esposito, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a S. Esposito (conf): “Qualcosa con la Fiorentina c’è stato. Ho marcato bene Fagioli”
altre news
S. Esposito (conf): “Qualcosa con la Fiorentina c’è stato. Ho marcato bene Fagioli”
Le parole in conferenza stampa dell'attaccante del Cagliari, Sebastiano Esposito, al termine della vittoria contro la Fiorentina
Sugli accostamenti in estate alla Fiorentina e il compito di oggi—
Sì. C’è stato qualcosa con la Fiorentina, poi però non si è concretizzato questo trasferimento. Ho preso una scelta e sono felice di averla fatta. La partita di oggi? Avevo il compito di marcare uno dei migliori mediani del campionato (Fagioli, ndr) e penso di averlo fatto molto bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA