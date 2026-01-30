Olimpico vuoto, solo 3mila presenti: la protesta dei tifosi della Lazio è realtà

Immagini che fanno il giro del web: Olimpico vuoto in Lazio-Genoa

Redazione VN 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 22:36)

Uno stadio Olimpico irriconoscibile ha fatto da sfondo all’anticipo del 22° turno tra Lazio e Genoa (QUI RISULTATO E AGGIORNAMENTI LIVE). Tribuna quasi completamente deserte, spalti vuoti e poco più di 3 mila presenti in un impianto che può ospitarne oltre 70 mila: un colpo d’occhio surreale che non è passato inosservato, né in Italia né all’estero.

Non si è trattato di un caso, ma dell’effetto concreto della protesta annunciata e poi mantenuta dal tifo organizzato biancoceleste. Alla base della contestazione c’è la profonda spaccatura con la società e, in particolare, con il presidente Claudio Lotito, finito nuovamente nel mirino dopo una sessione di mercato che ha evidenziato tensioni interne tra dirigenza, squadra e area tecnica. Una frattura che, col passare delle settimane, ha coinvolto in pieno anche la tifoseria.

Il risultato è stato un silenzio assordante, con l’immagine dell’Olimpico praticamente vuoto che ha fatto rapidamente il giro del web, attirando l’attenzione anche di diversi media stranieri. In molti, fuori dai confini italiani, si sono chiesti cosa stesse accadendo a Roma, paragonando la scena a una delle pagine più tristi dello sport recente: gli stadi chiusi durante la pandemia.

Questa volta, però, non c’erano restrizioni sanitarie. Solo una scelta netta, forte e simbolica da parte dei tifosi laziali, che hanno deciso di disertare lo stadio per far sentire il proprio dissenso nel modo più evidente possibile.