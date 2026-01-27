La situazione in casa Lazio è ufficialmente precipitata in un paradosso che mescola contestazione dura, scelte di mercato cervellotiche e comunicati al vetriolo. Tutto è iniziato con un mercato bloccato fino a gennaio, seguito da cessioni dolorose e dall'arrivo di rinforzi che, a quanto pare, hanno lasciato perplesso persino Maurizio Sarri. Se a questo si aggiungono le indiscrezioni sulle telefonate di fuoco tra il patron Claudio Lotito e alcuni esponenti della tifoseria, il quadro della "serenità" laziale è completo.
Caos Lazio: ultras in rivolta e lo stadio resta vuoto. Venduti solo 200 biglietti
Il dato shock: 200 biglietti venduti—
La rottura definitiva è arrivata in vista della sfida contro il Genoa. Gli ultras biancocelesti hanno lanciato un appello chiaro: disertare l'Olimpicoper protestare contro la gestione societaria. La risposta del club non si è fatta attendere, con un comunicato ufficiale dai toni durissimi contro il comportamento della curva. Un "botta e risposta" che ha sortito l'effetto sperato dalla protesta.
Il termometro del disastro è tutto nei numeri riportati da Il Messaggero: esclusi gli abbonati, ad oggi risultano venduti soltanto 200 biglietti per la gara interna contro i rossoblù. Un deserto che fotografa perfettamente il distacco siderale tra la proprietà e la piazza.
