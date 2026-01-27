Caos Lazio: ultras in rivolta e lo stadio resta vuoto. Venduti solo 200 biglietti

La situazione in casa Lazio è ufficialmente precipitata in un paradosso che mescola contestazione dura, scelte di mercato cervellotiche e comunicati al vetriolo. Tutto è iniziato con un mercato bloccato fino a gennaio, seguito da cessioni dolorose e dall'arrivo di rinforzi che, a quanto pare, hanno lasciato perplesso persino Maurizio Sarri. Se a questo si aggiungono le indiscrezioni sulle telefonate di fuoco tra il patron Claudio Lotito e alcuni esponenti della tifoseria, il quadro della "serenità" laziale è completo.