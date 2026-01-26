Clima rovente in casa granata: la Maratona diserterà Torino-Lecce

La Curva Maratona, cuore pulsante della tifoseria granata, non sarà presente allo stadio in occasione di Torino-Lecce. Il comunicato:
"Il 6-0 non è stato solo una sconfitta. È stata l'ennesima umiliazione", si legge nel comunicato
"Il 6-0 non è stato solo una sconfitta. È stata l'ennesima umiliazione. È la fotografia di anni di gestione che hanno svuotato il Torino d'identità, ambizione e rispetto. Da troppo tempo subiamo una società che parla e non costruisce, che promette e non mantiene, che ha privato il Toro dei suoi valori. Ora basta!!! Per questo abbiamo deciso che domenica la Curva Maratona resterà vuota per tutta la partita. Non è disinteresse, non è abbandono. È un segnale. Una scelta che va anche contro i nostri ideali, perché noi la Curva non la lasciamo mai, ma che oggi riteniamo necessaria per difendere il Torino. Negli ultimi anni molti tifosi del Toro hanno gettato rabbia e delusione solo sui social. Ora serve presenza e coerenza. È il momento dei fatti. O si cammina tutti nella stessa direzione o questo segnale perde forza. La Curva che manca parla più di qualsiasi coro".
