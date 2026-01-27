Conte: “Ad oggi siamo da 8°/10° posto. Spalletti? Frase infelice, porti rispetto”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato di moltissimi temi alla vigilia del match di Champions League

Mentre la Fiorentina giocherà stasera gli ottavi di Coppa Italia, in casa Napoli l’attenzione è tutta rivolta alla decisiva sfida di Champions League contro il Chelsea. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico azzurro Antonio Conte ha analizzato il momento della sua squadra, lanciando messaggi chiari sia sul mercato che sulla gestione delle energie in vista dei prossimi impegni, inclusa la gara contro i viola.

"La Champions? Nessuno di noi pensa di uscire dalla Champions. Poi però veniamo da 7 partite e noi siamo all'ultima con la possibilità di giocarci la possibilità di andare avanti. C'è voglia di farlo, perché rappresenta prestigio. Domani avremo lo stadio pieno, il pubblico dovrà far sentir cosa significa giocare al Maradona e noi dovremo dare il massimo per andare oltre l'ostacolo. Poi uno riflette, stiamo affrontando queste situazioni con una rosa molto esigua. Dovesse cominciare oggi il campionato, tutti metterebbero il Napoli fra l'8° ed il 10° posto, perché è una situazione molto difficile. C'è voglia di lottare però, voglia di sbalordire così come fatto in Arabia in Supercoppa. Alla lunga questa situazione non puoi non pagarla. Vediamo cosa accadrà".

Il punto che più interessa la Fiorentina riguarda la gestione delle forze. Conte è stato onesto sulla fatica accumulata dopo il big match contro la Juventus: "Queste partite tolgono molte energie mentali. Non ci sono novità particolari, i convocati sono gli stessi. Ma bisogna riflettere: stiamo affrontando queste situazioni con una rosa molto esigua. Alla lunga questa situazione non puoi non pagarla".

In vista di domani (e indirettamente per sabato), Conte ha lasciato aperti i ballottaggi sulle fasce, dove la rotazione sembra obbligata: "Abbiamo Olivera, Spinazzola e Gutierrez. Olivera è fresco, Spinazzola viene da tante partite… Devo decidere, ma chi non parte dall'inizio sicuramente entrerà".

In conferenza stampa, Antonio Conte, ha voluto rispondere anche ad una frecciatina dell'allenatore della Juventus: "Spalletti ci ha definiti ex campioni d’Italia? Se ha detto una cosa del genere è stata una frase infelice, anche perché noi abbiamo ancora lo scudetto sulla maglia e si deve portare rispetto. Io non lo avrei mai fatto. Lui è un bravissimo allenatore, ma deve stare attento quando parla"