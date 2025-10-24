Arrivano delle novità in vista della stagiona 2026/2027. La Lega Calcio ha già reso note le date di inizio e di fine del prossimo campionato di Serie A. La Serie A 2026-27 inizierà nel penultimo weekend di agosto 2026, il 22-23 del mese, e terminerà alla data del 30 maggio 2027.
Serie A, annunciati inizio e fine della stagione 2026-27! Le info sulla Supercoppa
Serie A, annunciati inizio e fine della stagione 2026-27! Le info sulla Supercoppa
Tutte le novità per la stagione 2026/2027
La prossima stagione presenterà una novità anche in merito alle soste per le nazionali: ci saranno solamente tre soste e non più quattro. In autunno dunque ci saranno 16 giorni di stop che andranno a sostituire le soste che ora si tengono a settembre e ottobre.
Supercoppa—
La Supercoppa Italiana si disputerà sempre in Arabia Saudita. Le gare si disputeranno a Riyadh (Arabia Saudita), presso l’Al-Awwal Park, da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre 2025 tra Napoli, Bologna, Inter e Milan.
