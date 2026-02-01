Disastro Lazio, Romagnoli firma con l’Al-Sadd ma i documenti non arrivano in tempo

E invece, quando l’operazione pareva ormai conclusa, è arrivata la fumata nera . I documenti necessari per ratificare il trasferimento non sono stati depositati in tempo in Qatar e la trattativa, di fatto, non può essere omologata.

Il presidente Claudio Lotito, dopo un lungo tira e molla, era riuscito persino a ottenere condizioni più favorevoli rispetto a quelle discusse nei giorni precedenti. L’intenzione comune era quella di chiudere, tanto che la Lazio si era già mossa sul mercato in entrata, avviando contatti con Union Berlino, Juventus e Fiorentina per Diogo Leite, Rugani e Ranieri (COSA E' SUCCESSO).