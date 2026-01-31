Viola News
VN – Ranieri resta. La Lazio era pronta a chiudere: decisivo Lotito

Ranieri resta alla Fiorentina: decisione definitiva. Tutto ciò che è successo attorno all'ex capitano viola
Nicolò Schira

Nelle ultime ore il nome di Luca Ranieri era finito al centro di diverse voci di mercato. Sul difensore viola si erano mossi in particolare Torino e Lazio, con i biancocelesti pronti a chiudere l’operazione nel caso in cui Romagnoli fosse riuscito a trasferirsi in Qatar. Le condizioni per il passaggio dell'ex capitano del Milan in Asia, però, non si sono mai allineate davvero: la posizione ferma di Lotito e i tempi tecnici troppo stretti hanno fatto saltare ogni possibile sviluppo.

In casa Fiorentina, intanto, la priorità è rimasta sempre la stessa: campionato e Conference League. In un calendario fitto di impegni, Ranieri viene considerato un elemento prezioso per la sua duttilità, capace di adattarsi sia a una difesa a tre come braccetto, sia a una linea a quattro da centrale o, all’occorrenza, da terzino.

La decisione finale è stata condivisa da tutte le parti: Ranieri rimane a Firenze, pronto a dare il suo contributo nella seconda parte di stagione.

