VN – Ranieri resta. La Lazio era pronta a chiudere: decisivo Lotito

Nelle ultime ore il nome di Luca Ranieri era finito al centro di diverse voci di mercato. Sul difensore viola si erano mossi in particolare Torino e Lazio, con i biancocelesti pronti a chiudere l’operazione nel caso in cui Romagnoli fosse riuscito a trasferirsi in Qatar. Le condizioni per il passaggio dell'ex capitano del Milan in Asia, però, non si sono mai allineate davvero: la posizione ferma di Lotito e i tempi tecnici troppo stretti hanno fatto saltare ogni possibile sviluppo.