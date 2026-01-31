VN – Ranieri resta. La Lazio era pronta a chiudere: decisivo Lotito

Nelle ultime ore il nome di Luca Ranieri era finito al centro di diverse voci di mercato. Sul difensore viola si erano mossi in particolare Torino e Lazio, con i biancocelesti pronti a chiudere l’operazione nel caso in cui Romagnoli fosse riuscito a trasferirsi in Qatar. Le condizioni per il passaggio dell'ex capitano del Milan in Asia, però, non si sono mai allineate davvero: la posizione ferma di Lotito e i tempi tecnici troppo stretti hanno fatto saltare ogni possibile sviluppo.
In casa Fiorentina, intanto, la priorità è rimasta sempre la stessa: campionato e Conference League. In un calendario fitto di impegni, Ranieri viene considerato un elemento prezioso per la sua duttilità, capace di adattarsi sia a una difesa a tre come braccetto, sia a una linea a quattro da centrale o, all’occorrenza, da terzino.
La decisione finale è stata condivisa da tutte le parti: Ranieri rimane a Firenze, pronto a dare il suo contributo nella seconda parte di stagione.
