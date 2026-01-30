In difesa due pesi e due misure: Comuzzo in difficoltà, ma Ranieri paga

Stessi errori, ma conseguenza diverse: la difesa viola tra incertezze e gol incassati

Marta Bucalossi Redattrice 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 19:19)

“Andando via Pablo Marì ci serve sicuramente un altro difensore e la società lo sa”

Paolo Vanoli, nel post-partita di Fiorentina-Cagliari, aveva commentato così la necessità di acquistare un difensore per completare un reparto che fin qui ha mostrato troppe lacune. I dati sui gol subiti parlano chiaro e i cali di attenzione hanno punito ormai svariate volte la formazione gigliata diventato anche decisivi nelle sconfitte incassate.

Il tecnico viola ha parlato di errori individuali a conferma di come la difesa della Fiorentina non faccia reparto. Nessuno è escluso dalle critiche, ma l’esempio più lampante delle difficoltà difensive risiede in Pietro Comuzzo. Più volte al centro di voci di mercato il classe 2006 aveva ricevuto offerte anche dal Napoli, disposto a spendere 30 milioni che sono stati rifiutati categoricamente dalla Fiorentina. Di quel giocatore oggi restano soltanto le tracce appannate da un periodo non semplici dal punto di vista del rendimento. Contro il Cagliari la larga marcatura su Kiliksoy ha permesso al numero 9 rossoblù di segnare la rete del vantaggio. Ma i problemi nelle marcature risalgono a gare precedenti. Già contro la Lazio Comuzzo ha avuto difficoltà evidenti nella marcatura di Gila culminate poi con il rigore causato ai danni di Zaccagni. Con il Milan poi l’assenza di una punta di riferimento ha confermato il periodo negativo del numero 15 che non è riuscito a contenere Nkunku nel gol dell’1-1.

Insomma, se di questi tempi la passata stagione diversi club avrebbero fatto carte false per averlo adesso si è reso necessario l’arrivo di un difensore di livello che possa riportare un po’ di equilibrio. Eppure c’è chi per degli errori del genere è sceso nelle gerarchie. Luca Ranieri è passato nel giro di poche settimane da essere il capitano della Fiorentina e un titolare inamovibile a ritrovarsi in panchina e a tratti in uscita. Su di lui sono piovute numerose critiche, talvolta esagerate considerando quanto ci tenesse alla squadra, nonostante i limiti tecnici.

Ma Vanoli ha fatto una scelta e se per alcuni gli errori hanno significato panchina, per altri sono diventati un fardello troppo pesante da sostenere. La corsa salvezza della Fiorentina passa anche dalla difesa e la speranza è che possa arrivare al più presto un difensore capace di invertire il trend negativo.