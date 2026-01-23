Da Roma: “Ecco la cifra che chiede la Fiorentina per far partire Ranieri”

Luca Ranieri potrebbe lasciare la Fiorentinain questa sessione di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio sarebbe interessata e il club viola avrebbe già fatto una cifra consona per la sua cessione:
E anche Romagnoli e Mandas saranno sostituiti. Le piste calde portano, per quel che riguarda il primo, a Luca Ranieri, difensore centrale della Fiorentina, in uscita dal club viola. È di piede sinistro, quindi perfetto per prendere il posto di Romagnoli. La Fiorentina potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore ai 5 milioni.
