Nazione: “Ranieri soffre questa situazione. E il mercato viola potrebbe cambiare”

La Nazione su Luca Ranieri e non solo

Redazione VN 23 gennaio - 06:41

Mancano una decina di giorni alla chiusura del mercato e in casa Fiorentina si respira aria di cambiamento, soprattutto in uscita. È ormai certo l’addio di Kouame, con la destinazione ancora da definire tra Sampdoria e alcune squadre spagnole. Nelle ultime ore, però, ha preso corpo anche la situazione legata a Ranieri, sempre più ai margini delle rotazioni.

L’ex capitano sta vivendo un momento di riflessione personale: la Fiorentina non ha fretta né particolare intenzione di venderlo, ma il difensore soffre l’attuale status. L’ipotesi di un trasferimento, con la Lazio interessata, non è quindi da escludere. La decisione finale spetterà a Ranieri stesso; un suo eventuale addio obbligherebbe il club viola a intervenire con due nuovi centrali difensivi, uno dei quali comunque previsto a prescindere.

Sul fronte entrate, si sono raffreddate le piste Coppola (con l’inserimento del Paris FC) e Niakaté, per cui manca ancora l’accordo sulla formula. Restano in lista Diogo Leite, Bijol e Becao, anche se non si esclude un cambio di strategia negli ultimi giorni di mercato. Infine, resta aperta una piccola possibilità per l’arrivo di un esterno offensivo, soprattutto se si muovesse Fortini: il nome di Daniel Maldini resta un’opzione da non scartare. Lo scrive la Nazione.