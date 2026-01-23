CorSport: “Fiorentina, per la difesa rimangono solo questi due nomi”

Anche il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul difensore in casa Fiorentina. Sfumati Coppola e Niakaté, il Braga pretende l'obbligo di riscatto, rimangono solo due nomi in pole:
Sfumato Diego Coppola che si trasferirà in prestito al Paris FC (e comunque la formula non avrebbe soddisfatto la Fiorentina), restano in auge Rodrigo Becao del Fenerbahce e soprattutto Diogo Leite dell’Union Berlino. Il secondo si fa preferire per caratteristiche - è mancino - ed esborso economico, visto che il suo contratto coi tedeschi scadrà a giugno. Resta difficile Sikou Niakaté del Braga per via della divergenza significativa sulla formula tra le parti in causa: i viola offrono il prestito con diritto, i portoghesi pretendono il prestito con obbligo.
