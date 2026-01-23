Fiorentina, chi si rivede. Gazzetta: “A Firenze potrebbe tornare Igor”

Viola News
La Gazzetta dello Sport sulla difesa
La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla situazione difesa in casa Fiorentina. Fabio Partici vorrebbe regalare a Paolo Vanoli un difensore per ovviare agli addii di Pablo Marì e Mattia Viti. E spunta un clamoroso ritorno:

Tornano in pole profili già sondati, da Diogo Leite dell'Union Berlino (mancino) a Rodrigo Becao del Fenerbahçe. Resistono le candidature di Federico Gatti e Daniele Rugani, operazioni però da ultimi giorni di mercato, mentre il nome nuovo è quello di Igor, difensore del Brighton in prestito al West Ham con un passato in viola (ha giocato alla Fiorentina dal 2020 al 2023, prima di trasferirsi in Premier League).

