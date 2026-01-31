VN – Dodò, Paratici incontra gli agenti: si torna a parlare di rinnovo

Viola News
La Fiorentina prova a blindare Dodò: Paratici incontrerà gli agenti del brasiliano a febbraio con un nuova offerta di rinnovo
Nicolò Schira

Dodò e la Fiorentina, avanti insieme? Uno scenario che fino a a qualche mese fa sembrava da escludere categoricamente potrebbe inaspettatamente riprendere piede. Con l'avvento del nuovo Ds Fabio Paratici la Fiorentina ha intenzione di fare un nuovo tentativo per provare a convincere il terzino brasiliano.

Le trattative per il rinnovo, infatti, si erano arenate sotto la precedente gestione sportiva in capo all'ex Ds Daniele Pradè. A pochi giorni dall'effettiva presa in carico del ruolo il dirigente, ex Juventus e Tottenham, sta già lavorando sui casi più spinosi della rosa viola. Tra i primi da dirimere certamente c'è la situazione relativa al difensore classe '98.

A quanto ci risulta, nel mese di febbraio è in programma un incontro tra la Fiorentina e gli agenti del calciatore brasiliano. Sul piatto una nuova proposta di rinnovo contrattuale, con adeguamento economico e scadenza spostata al 2030, per provare a blindarlo. L'attuale contratto di Dodò scade nel 2027, in mancanza di un accordo la separazione in estate sarà inevitabile.

