VN – Dodò e Fortini in scadenza nel 2027: il piano della Fiorentina

La dirigenza viola lavora al rinnovo di Dodò e Fortini

Nicolò Schira 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 14:50)

In casa Fiorentina, la sessione invernale ha già portato quattro nuovi innesti: Brescianini, Solomon, Harrisone Fabbian, mentre Dzeko e Pablo Marì hanno salutato il club, in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte cessioni.

Al Viola Park però, la dirigenza viola non sta lavorando solo al mercato in entrata e in uscita, ma anche a rafforzare la rosa attuale. L’attenzione del club è concentrata su due giovani già presenti in squadra: Dodò e Fortini. Nelle ultime settimane entrambi erano stati accostati ad altri club, con il classe 2006 in particolare seguito dalla Roma (LEGGI QUI).

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’intenzione della Fiorentina è chiara: non c'è alcuna intenzione di privarsi di nessuno dei due e trovare un accordo, per quanto la strada non sia in discesa, per il rinnovo dei contratti entro la prossima primavera, confermando così la fiducia del club nei confronti dei due giocatori.