"Il miglior attacco è la difesa", oppure, come diceva Sir Alex Ferguson, "L'attacco ti fa vincere le partite, la difesa i titoli". Purtroppo, la Fiorentina di questa stagione sembra andare in direzione opposta. I dati raccontano di una retroguardia viola tra le peggiori del campionato, terza peggiore dietro solo a Pisa e Torino.
S.O.S. difesa: Diogo Leite, Coppola e Niakaté, il borsino per Vanoli
Il cambio di modulo ha portato benefici sul piano del gioco e dei risultati, ma la difesa fatica ancora a trovare stabilità. Se i terzini – e in particolare Dodò – sembrano rivitalizzati, i centrali restano in difficoltà, in balia di una stagione tutt’altro che semplice. E quando gli accorgimenti tattici non bastano, la soluzione naturale diventa il mercato.
La Fiorentina, infatti, ha già messo a segno quattro colpi a gennaio, tutti a centrocampo o in attacco, mentre la cessione di Pablo Marì in Arabia Saudita ha ulteriormente alleggerito la rosa dei centrali. Con l’eventuale partenza di Ranieri, il club potrebbe intervenire per rinforzare il reparto difensivo, magari cercando un doppio colpo nell’ultima settimana di mercato.
Il primo nome circolato è stato quello di Radu Dragusin del Tottenham, ma la pista si è rapidamente spenta. Al momento, i tre profili principali sono Diogo Leite dell’Union Berlino, che però preferirebbe trasferirsi in estate; Diego Coppola, ex Hellas Verona ora al Brighton, che in Premier League ha raccolto solo nove presenze. Sul classe 2003 però ci sarebbero anche il Paris FC e il Milan (scelta più gradita dal calciatore); ed infine Sikou Niakatè; La Fiorentina ha chiesto informazioni sul giocatore ma il Braga per io momento non apre al prestito ma lo cederebbe solo a titolo definitivo.
In attesa di sviluppi, resta chiaro che il mercato rappresenterà una tappa cruciale per Vanoli e la Fiorentina: rafforzare la difesa potrebbe fare la differenza per affrontare la seconda parte della stagione con più sicurezza, equilibrare la squadra e provare a invertire una statistica fin qui preoccupante.
