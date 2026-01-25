S.O.S. difesa: Diogo Leite, Coppola e Niakaté, il borsino per Vanoli

Il cambio di modulo ha portato benefici sul piano del gioco e dei risultati, ma la difesa fatica ancora a trovare stabilità. Se i terzini – e in particolare Dodò – sembrano rivitalizzati, i centrali restano in difficoltà, in balia di una stagione tutt’altro che semplice. E quando gli accorgimenti tattici non bastano, la soluzione naturale diventa il mercato.

Il primo nome circolato è stato quello di Radu Dragusin del Tottenham, ma la pista si è rapidamente spenta. Al momento, i tre profili principali sono Diogo Leite dell’Union Berlino, che però preferirebbe trasferirsi in estate; Diego Coppola, ex Hellas Verona ora al Brighton, che in Premier League ha raccolto solo nove presenze. Sul classe 2003 però ci sarebbero anche il Paris FC e il Milan (scelta più gradita dal calciatore); ed infine Sikou Niakatè; La Fiorentina ha chiesto informazioni sul giocatore ma il Braga per io momento non apre al prestito ma lo cederebbe solo a titolo definitivo.