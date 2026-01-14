Adesso è arrivata anche la conferma del club: dal 4 febbraio 2026 inizierà ufficialmente un nuovo capitolo per l'area tecnica gigliata. Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha comunicato l'ingaggio di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie UFFICIALE – Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina
news viola
UFFICIALE – Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina
Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina: il comunicato del club viola sulla data di inizio dell'incarico
Il comunicato del club—
Questa la nota diramata dalla società di Rocco Commisso:
"ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina."
© RIPRODUZIONE RISERVATA