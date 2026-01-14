La Lega Serie A ha reso noto il programma di anticipi e posticipi per la 23ª e la 24ª giornata di campionato. Un calendario che si incastra con il tabellone della Coppa Italia, definendo così il percorso della Fiorentina tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio.
news viola
Fiorentina: Napoli e Torino di sabato. Fissato l’eventuale quarto di Coppa Italia
Serie A: data e orario—
Il cammino dei viola nel girone di ritorno vedrà due appuntamenti consecutivi di sabato:
23ª Giornata: Napoli-Fiorentina – Sabato 31 gennaio 2026, ore 18:00
24ª Giornata: Fiorentina-Torino – Sabato 7 febbraio 2026, ore 20:45
Coppa Italia: fissato l’eventuale Quarto di Finale—
Oltre al campionato, è stato definito il programma dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Se la Fiorentina dovesse superare l'ostacolo Como negli ottavi (in programma il 27 gennaio), la sfida successiva ha già un posto nel calendario:
Eventuale Quarto di Finale: Napoli-Fiorentina/Como – Martedì 10 febbraio 2026, ore 21:00
In caso di qualificazione, si prospetterebbe dunque un doppio confronto ravvicinato con il Napoli nel giro di soli dieci giorni (31 gennaio in campionato e 10 febbraio in coppa), entrambi allo stadio Diego Armando Maradona.
