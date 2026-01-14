Fiorentina: Napoli e Torino di sabato. Fissato l’eventuale quarto di Coppa Italia

Ufficiali date e orari della 23ª e 24ª giornata per la Fiorentina: trasferta a Napoli e sfida al Torino. Fissato anche l'eventuale quarto di Coppa Italia

La Lega Serie A ha reso noto il programma di anticipi e posticipi per la 23ª e la 24ª giornata di campionato. Un calendario che si incastra con il tabellone della Coppa Italia, definendo così il percorso della Fiorentina tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio.