L’addio di Paratici agli Spurs? The Athletic: “Non aveva il pieno controllo”

Soltanto questione di tempo e Fabio Paratici entrerà anche ufficialmente all'interno della dirigenza della Fiorentina. Dopo alcune stagioni all'interno dell'organigramma del Tottenham, il dirigente piacentino ha infatti deciso di tornare in Italia. Ma perché la decisione di lasciare gli Spurs? Il portale specializzato The Athletic fa un punto proprio sulle ragioni che l'hanno spinto all'imminente addio:
Non c'è dubbio che Paratici avrà molto più potere alla Fiorentina di quanto ne abbia al Tottenham. Assumerà il controllo totale delle attività sportive del club fiorentino. E c'è una teoria secondo cui Paratici, negli ultimi mesi, non sarebbe riuscito a prendere il pieno controllo del volante degli Spurs. Aveva un ampio margine di manovra sotto Levy ma ora il club ha una struttura diversa, con due direttori sportivi e un amministratore delegato. Se Paratici sperava di avere totale autonomia e controllo al Tottenham, questa possibilità non gli è mai stata concessa.
