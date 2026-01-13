L’addio di Paratici agli Spurs? The Athletic: “Non aveva il pieno controllo”

Soltanto questione di tempo e Fabio Paratici entrerà anche ufficialmente all'interno della dirigenza della Fiorentina. Dopo alcune stagioni all'interno dell'organigramma del Tottenham, il dirigente piacentino ha infatti deciso di tornare in Italia. Ma perché la decisione di lasciare gli Spurs? Il portale specializzato The Athletic fa un punto proprio sulle ragioni che l'hanno spinto all'imminente addio: