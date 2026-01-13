Il mercato della Fiorentina entra nel vivo anche sul fronte delle uscite. Dopo l’addio di Pablo Marí, la dirigenza viola lavora su più tavoli per sfoltire la rosa, tra piste che si accendono e operazioni in via di definizione, mentre sullo sfondo resta aperto il tema legato all’arrivo di Paratici. Il focus de la Repubblica sulle cessioni in casa viola e l'arrivo a Firenze di Fabio Paratici:
Repubblica: “Fiorentina, il punto sulle partenze e sull’arrivo di Paratici”
Dopo Marí all’Al-Hilal, la Fiorentina lavora sulle uscite di Viti e Kouamé, mentre l’arrivo di Paratici slitta a fine gennaio.
Dopo aver salutato Pablo Marí, approdato all'Al-Hilal, si accende la pista Sampdoria per Viti e Kouamé. Anche Richardson, fuori dal progetto tecnico, è pronto a salutare per raggiungere il Nizza e la dirigenza viola continua ad operare anche per la cessione di Dzeko. Capitolo Paratici, si fa sempre più largo la possibilità che il suorrivo possa slittare al termine della sessione invernale. Il Tottenham gli ha chiesto di restare per tutto il mese di gennaio e la Fiorentina non ha intenzione di interferire nel suo rapporto con la società londinese. Il suo arrivo in viola non è a rischio e continuerà ad operare con Goretti anche in queste settimane, ma per l'annuncio ufficiale bisognerà aspettare.
