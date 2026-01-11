Pablo Marì saluta la Fiorentina: “Porterò sempre con me quest’anno. Ne uscirete”

Grazie di cuore per avermi dato il privilegio di indossare la maglia della Fiorentina e di vivere in una città meravigliosa come Firenze.
Negli ultimi mesi abbiamo sofferto insieme, perché nel calcio, come nella vita, non sempre le cose vanno come vorremmo. Ma conosco bene il gruppo che lascio e so quanto impegno, professionalità e dedizione ci siano da parte dei miei compagni e di tutte le persone che lavorano per questo club. Per questo sono certo che, con il vostro sostegno incrollabile, la Fiorentina saprà uscire da questo momento difficile.
Da oggi sarò un tifoso in più, anche da lontano, e continuerò a sostenere una squadra che porterò sempre nel cuore.
Grazie ancora per tutto l’affetto.
Forza viola
