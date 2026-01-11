Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social Pablo Marì saluta la Fiorentina: “Porterò sempre con me quest’anno. Ne uscirete”

social

Pablo Marì saluta la Fiorentina: “Porterò sempre con me quest’anno. Ne uscirete”

Pablo Marì saluta la Fiorentina: “Porterò sempre con me quest’anno. Ne uscirete” - immagine 1
Il messaggio del centrale spagnolo
Redazione VN

Pablo Marì, difensore appena passato ufficialmente dalla Fiorentina all'Al-Hilal in Arabia, ha pubblicato su Instagram un messaggio per la tifoseria viola:

Cara tifoseria viola,

è arrivato il momento di salutarci.

Ho avuto l’onore di far parte della vostra storia per un anno: un anno intenso, che porterò sempre con me. Sarò per sempre uno di voi e sono profondamente grato per il trattamento straordinario che ho ricevuto dal club, dalla città e da tutti voi tifosi, che fin dal primo giorno avete fatto sentire a casa me e la mia famiglia.

LEGGI ANCHE

Grazie di cuore per avermi dato il privilegio di indossare la maglia della Fiorentina e di vivere in una città meravigliosa come Firenze.

Negli ultimi mesi abbiamo sofferto insieme, perché nel calcio, come nella vita, non sempre le cose vanno come vorremmo. Ma conosco bene il gruppo che lascio e so quanto impegno, professionalità e dedizione ci siano da parte dei miei compagni e di tutte le persone che lavorano per questo club. Per questo sono certo che, con il vostro sostegno incrollabile, la Fiorentina saprà uscire da questo momento difficile.

Da oggi sarò un tifoso in più, anche da lontano, e continuerò a sostenere una squadra che porterò sempre nel cuore.

Grazie ancora per tutto l’affetto.

Forza viola

Leggi anche
Violanews è anche su TikTok: corri a seguirci
Ci segui su Instagram? Non perdere il nostro canale broadcast

© RIPRODUZIONE RISERVATA