VN – Kouamé resta in uscita. Ci pensano due concorrenti viola alla salvezza

Continua ad essere in uscita dalla Fiorentina Christian Kouamé. L'attaccante, tornato a disposizione da alcune settimane dopo l'infortunio al crociato, ha trovato pochissimo spazio sotto la guida di Paolo Vanoli. Due spezzoni in campionato contro Sassuolo e Udinese, una gara da titolare contro il Losanna in Conference nella sciagurata trasferta in Svizzera, non ha convinto il tecnico viola che lo ha escluso dai convocati per la partita contro il Milan.
Resta in uscita Christian Kouamé. All'ivoriano ci pensano Genoa e Pisa
Al classe '97 ci pensano Genoa e Pisa, che cercano una punta nella corsa salvezza in cui è implicata anche la Fiorentina. L'ostacolo è l'ingaggio elevato dell'ivoriano, che percepisce in viola 1,8 milioni netti a stagione.
