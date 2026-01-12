“Così è grave”: Gosens e i punti persi nel finale, quanti sono esattamente?

L'approfondimento con i dati che abbracciano tutta la questione

Federico Targetti Caporedattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 16:14)

"Se guardi a quanti gol abbiamo preso negli ultimi secondi di una partita, siamo al 5°-6°-7° gol subito al 90'. Questo alla fine pesa, è grave". La schiettezza di Robin Gosens ormai è qualcosa di assodato, vorremmo che dopo le partite ci fosse sempre lui a esprimere le proprie riflessioni perché bene o male ne esce sempre qualcosa di interessante da sviluppare. In questo caso, il laterale tedesco dopo l'1-1 contro il Milan ha puntato il dito contro le tante reti subite - e di conseguenza contro i tanti punti persi - negli ultimi minuti delle partite da parte della Fiorentina.

Così su due piedi, Gosens non aveva chiaro il numero esatto di reti alle quali ha fatto riferimento: ci pensiamo noi ad elencarle, procedendo a ritroso nel tempo.

Vs Milan (Nkunku 90') – 11/01/2026: 2 punti persi

Vs Lazio (Pedro 90+5') – 07/01/2026: 2 punti persi

Vs Verona (Orban 90+3') – 14/12/2025: 1 punto perso

Vs Milan (Leao 86') – 19/10/2025: 1 punto perso

Vs Como (Addai 90+4) – 21/09/2025: 1 punto perso

Vs Cagliari (Luperto 90+4) – 24/08/2025: 2 punti persi

Ci ha preso, Gosens: sono 6 le reti negli ultimi 15' di gara più recupero che in questo campionato sono costate punti alla Fiorentina. Quanti punti? Esattamente 9. Nove punti che, se invece fossero stati conquistati tutti, avrebbero permesso ai viola di essere in cima alla parte destra della classifica, al pari di Sassuolo e Torino a quota 23.

La grafica fornitaci da Sofascore facilita la consultazione del dato, ma va inquadrata. Infatti, fin qui abbiamo preso in esame soltanto i gol subiti e i punti persi, senza tener conto di quelli segnati e di conseguenza dei punti fatti negli stessi frangenti. Per esempio, contro la Cremonese (1-0) e contro il Bologna (2-2) le reti di Kean hanno fruttato una vittoria e un pareggio invece che un pareggio e una sconfitta, con un saldo positivo di 3 punti. Quindi si può sì sottolineare che la Fiorentina ha perso 9 punti nei finali di partita, ma rammentando anche che ne ha vinti 3. La differenza finale è quindi di 6, un numero che comunque non allevia la frustrazione di Gosens e di tutto il popolo viola.