I Viola una band riunitasi dopo qualche mese
La partita in rima
Fiorentina-Milan, una reunion riuscita bene
Il concerto del Franchi non ha deluso le attese
Comuzzo il batterista dall'assolo prodigioso
Fagioli ha messo quiete in un clima burrascoso
Anche Dodò in questo marasma si era perso
Ma ora della band è tornato a essere il più estroverso
Il ritorno di Gudmundsson la chiave di volta
Prima o poi anche Kean tornerà quel di una volta
De Gea quel fan che c'è sempre stato
Parisi il figlio che la reunion aveva fin qui solo sognato
Gosens quella canzone che non passa mai di moda
Brescianini senza biglietto perché stancatosi di far la coda
Pongracic e Mandragora i brani esclusi dalla scaletta
Ndour pur di esserci è arrivato in bicicletta
Vanoli quel ragazzo dal selfie mancato
La memoria esaurita glielo ha cancellato
Rammarico che non placa le emozioni di una serata
Che di un lungo tour ne è soltanto la prima data
Un 2026 pronto a dar soddisfazioni
Dopo un 2025 dalle mille delusioni
