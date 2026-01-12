Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Fiorentina-Milan, una reunion riuscita bene

La partita in rima

Fiorentina-Milan, una reunion riuscita bene

Fiorentina-Milan, una reunion riuscita bene - immagine 1
Il commento in rima di Fiorentina-Milan
Lorenzo Mazzanti

I Viola una band riunitasi dopo qualche mese

Il concerto del Franchi non ha deluso le attese

Comuzzo il batterista dall'assolo prodigioso

Fagioli ha messo quiete in un clima burrascoso

Anche Dodò in questo marasma si era perso

Ma ora della band è tornato a essere il più estroverso

Il ritorno di Gudmundsson la chiave di volta

Prima o poi anche  Kean  tornerà quel di una volta

De Gea quel fan che c'è sempre stato

Parisi il  figlio che la reunion aveva fin qui solo sognato

Gosens quella canzone che non passa mai di moda

Brescianini senza biglietto perché stancatosi di far la coda

Pongracic e Mandragora i brani esclusi dalla scaletta

Ndour pur di esserci è arrivato in bicicletta

Vanoli quel ragazzo dal selfie mancato

La memoria esaurita glielo ha cancellato

Rammarico che non placa le emozioni di una serata

Che di un lungo tour ne è soltanto la prima data

Un 2026 pronto a dar soddisfazioni

Dopo un 2025 dalle mille delusioni

Leggi anche
Pagelle VN – Comuzzo segna e difende, Fagioli dirige: Mandragora sottotono
VN – Anche il ds del Bologna allo stadio: Fazzini, Fabbian e non solo

© RIPRODUZIONE RISERVATA